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Президент «Урала» раскритиковал идею о продаже легионерских мест, предложенную «Зенитом»

Президент «Урала» раскритиковал идею о продаже легионерских мест, предложенную «Зенитом»
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что идею о продаже легионерских мест в заявке клубов РПЛ предложил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

«Я против этого. Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Это нормально или нет? Тогда нужна закрытая лига, чтобы никто не вылетал — тогда ещё можно сделать как в КХЛ. Александр Иванович Медведев привык в хоккее, но я считаю, что это неправильно. Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что, если у него больше денег, он может купить у меня легионерское место. Это неправильно», — цитирует Иванова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал идею установить тариф, по которому клуб Российской Премьер-Лиги сможет выкупить место для легионера в составе.

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