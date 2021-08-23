Президент «Урала» раскритиковал идею о продаже легионерских мест, предложенную «Зенитом»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов заявил, что идею о продаже легионерских мест в заявке клубов РПЛ предложил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.



«Я против этого. Давайте сразу покупать и продавать места в чемпионате. Это нормально или нет? Тогда нужна закрытая лига, чтобы никто не вылетал — тогда ещё можно сделать как в КХЛ. Александр Иванович Медведев привык в хоккее, но я считаю, что это неправильно. Чемпионат должен быть равных против равных, все должны быть в одинаковых условиях. А не так, что, если у него больше денег, он может купить у меня легионерское место. Это неправильно», — цитирует Иванова ТАСС.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал идею установить тариф, по которому клуб Российской Премьер-Лиги сможет выкупить место для легионера в составе.