Луческу прокомментировал дебют экс-форварда ЦСКА Шкурина за киевское «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал дебют новоиспечённого нападающего команды Ильи Шкурина, который был приобретён у московского ЦСКА.

«Доволен тем, что дебютировали Шкурин и Антюх. Оба хорошо сыграли. Ребята помогли им влиться в коллектив и сыграть удачно. Шкурин ассистировал, забивал… Впрочем, сегодня я доволен всеми игроками.

Почему Шкурин так долго не дебютировал? Не так легко войти в новый коллектив, не так легко понять, как надо играть. Нужно время любому, в том числе и Шкурину. Чаще всего в матчах с нами команды защищаются большим количеством игроков. Шкурин — не тот, кто действует в ограниченных зонах, ему нужен простор. А «Десна» как раз атакует, при этом оставляя зоны.

То, что он забил, ещё не значит, что он полностью адаптировался к нашей игре, ещё есть нюансы, связанные с его адаптацией. Не стоит забывать, что есть другие: Рамирес, Кулач — последний, к слову, лучший на тренировках сейчас. Они тоже хотят играть, им тоже надо давать возможность. А ещё Супряга после травмы возвращается, наконец, есть Вербич… Сложно делать выбор, когда такое большое количество атакующих игроков. Но мы учитываем все нюансы тех, с кем играем», — приводит слова Луческу официальный сайт киевского «Динамо».