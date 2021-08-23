Сборная Украины после травмы Трубина довызвала двух вратарей на матчи отбора ЧМ-2022

После травмы вратаря донецкого «Шахтёра» Анатолия Трубина в сборную Украины довызваны два голкипера — Андрей Пятов и Дмитрий Резник.
«На сентябрьский сбор национальной команды Украины и.о. главного тренера сине-жёлтых Александр Петраков довызвал двух вратарей — Андрея Пятова из донецкого «Шахтёра» и Дмитрия Резника из полтавской «Ворсклы», — говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Ранее стало известно, что другой голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин перенёс операцию на мениске и вылетел на длительный срок.
16 августа стала известна расширенная заявка сборной Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В списке были три вратаря: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтёр» Донецк), Андрей Лунин (мадридский «Реал»).
1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана. 4 сентября украинцы встретятся с национальной командой Франции.
- 23 августа 2021
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:35
-
15:35
-
15:30
-
15:28
-
15:08
-
15:02
-
14:47
-
14:41
-
14:36
-
14:20
-
14:15
-
14:03
-
13:43
-
13:36
-
13:18
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:33
-
12:22
-
11:56
-
11:45