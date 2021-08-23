Сборная Украины после травмы Трубина довызвала двух вратарей на матчи отбора ЧМ-2022

После травмы вратаря донецкого «Шахтёра» Анатолия Трубина в сборную Украины довызваны два голкипера — Андрей Пятов и Дмитрий Резник.

«На сентябрьский сбор национальной команды Украины и.о. главного тренера сине-жёлтых Александр Петраков довызвал двух вратарей — Андрея Пятова из донецкого «Шахтёра» и Дмитрия Резника из полтавской «Ворсклы», — говорится в сообщении пресс-службы Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Ранее стало известно, что другой голкипер «Шахтёра» Анатолий Трубин перенёс операцию на мениске и вылетел на длительный срок.

16 августа стала известна расширенная заявка сборной Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В списке были три вратаря: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Шахтёр» Донецк), Андрей Лунин (мадридский «Реал»).



1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана. 4 сентября украинцы встретятся с национальной командой Франции.