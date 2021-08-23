Президент «Кана» назвал сумму трансфера Бека-Бека в «Локомотив»

Президент «Кана» Оливье Пике назвал сумму трансфера полузащитника Алексиса Бека-Бека в московский «Локомотив», подчеркнув, что это будет одна из наиболее дорогостоящих сделок в истории французского клуба.

«Мы получим за Бека-Бека € 7 млн — € 6 млн за трансфер плюс € 1 млн в виде бонуса. Я не привык говорить о цифрах, но это первый подобный случай для клуба с момента моего прихода. В нынешней сложной финансовой ситуации я считаю, что эта сумма соответствует ценности Алексиса.

Мне сказали, что самым крупным трансфером для «Кана» стала продажа Н'Голо Канте за € 8 млн, поэтому я рад за наш клуб и его финансовые достижения. Это делает наш проект более заметным», — приводит слова Пике издание France Bleu.