Объявлен состав сборной Аргентины на отборочные матчи ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Аргентины назвал окончательный состав на сентябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.
Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Хуан Муссо («Аталанта»), Франко Армани («Ривер Плейт»), Херонимо Рульи («Вильярреал»).
Защитники: Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Севилья»), Николас Отаменди («Бенфика»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес (оба — «Аякс»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Науэль Молина («Удинезе»), Хуан Фойт («Вильярреал»).
Полузащитники: Анхель Ди Мария, Леандро Паредес (оба – «ПСЖ»), Хоакин Корреа («Лацио»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Эсекьель Паласиос («Байер»), Николас Домингес («Болонья»), Родриго Де Пауль, Анхель Корреа (оба – «Атлетико»), Алехандро Гомес («Севилья»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»).
Нападающие: Лионель Месси («ПСЖ»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).
- 23 августа 2021
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