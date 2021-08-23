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В «Динамо» поддержали идею отмены лимита на легионеров

В «Динамо» поддержали идею отмены лимита на легионеров
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Московское «Динамо» поддерживает идею отмены лимита на легионеров. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что большинство клубов выступили на совещании Российской Премьер-Лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.

Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.

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