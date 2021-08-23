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Лапорта: в ближайшие 10 лет президентом «Барселоны» станет женщина

Лапорта: в ближайшие 10 лет президентом «Барселоны» станет женщина
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта спрогнозировал, что в ближайшие десять лет главой каталонского клуба станет женщина.

«Через десять лет президентом «Барселоны» станет женщина. Давно пора, чтобы женщины получили признание, которого они заслуживают. Соответствующая тенденция наблюдается, и это хорошо. Есть много женщин, способных войти в состав совета директоров, и я думаю, что менее чем через десять лет одна из них станет президентом клуба», — приводит слова Лапорты ESPN.

Напомним, осенью 2020 года с поста президента «Барселоны» был уволен Хосеп Мария Бартомеу, столкнувшийся с критикой на фоне неудачных результатов и стремления капитана команды Лионеля Месси покинуть клуб. В марте 2021 года в должность главы сине-гранатовых вступил Жоан Лапорта, при котором Месси всё-таки покинул «Барселону».

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