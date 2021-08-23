«Краснодар-2» арендовал нигерийского форварда Олусегана

«Краснодар» сообщил о переходе нападающего болгарского «Ботева» Олакунле Олусегана во вторую команду.

«Линию нападения ФК «Краснодар-2» пополнил 19-летний нападающий Олакунле Олусеган Джуниор, перешедший к чёрно-зелёным из болгарского «Ботева» (Пловдив). Арендное соглашение между клубами подписано до конца июня 2022 года.

В августе 2021 года нападающий был выкуплен болгарским клубом «Ботев» из Пловдива и сразу отдан в аренду «горожанам». В ближайшее время Олакунле Олусеган будет внесён в заявку «Краснодара-2» для участия в ФНЛ», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Олусеган начал заниматься футболом в нигерийской Академии ABS. В июне 2019 года перешёл в ФК «Виста» из Геленджика, откуда в сентябре 2020-го перебрался в копенгагенский «Фремад Амагер», выступающий в первом дивизионе чемпионата Дании. За датчан форвард провёл 40 официальных встреч, в которых отметился 12 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. За сборную Нигерии U17 Олусеган сыграл 10 матчей, забил три гола.