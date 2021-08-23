Шакири перешёл из «Ливерпуля» в «Лион» за € 6 млн плюс бонусы

29-летний швейцарский полузащитник «Ливерпуля» Шердан Шакири стал игроком «Лиона».

«Олимпик» рад подтвердить трансфер Шердана Шакири на сумму в € 6 млн, к которой может прибавиться максимум € 5 млн в виде бонусов. Пройдя медицинское обследование, Шакири подписал трёхлетний контракт с «Лионом» — до 30 июня 2024 года», — сообщает пресс-служба французского клуба.

Швейцарский футболист выступал за мерсисайдцев с 2018 года. Контракт Шакири с «Ливерпулем» действовал до 2023 года. Ранее он играл за «Сток Сити», «Интер», «Баварию» и «Базель». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн. В прошлом сезоне АПЛ Шакири провёл 14 матчей (пять в основе), отдал две результативные передачи и получил две жёлтые карточки.