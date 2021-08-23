Гендиректор «Локомотива» рассказал, когда Бека-Бека приступит к тренировкам с командой

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал трансфер полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека.

«Рассчитываем, что Бека Бека добавит конкуренции на важной для нашей команды позиции опорного полузащитника. Это молодой и перспективный игрок, который обладает значительным потенциалом для профессионального роста. Завтра Алексис приступит к тренировкам с основной командой», — приводит слова Леонченко официальный сайт «Локомотива».

Ранее президент «Кана» сообщил, что «Локомотив» заплатит за Алексиса € 7 млн: € 6 млн за трансфер плюс € 1 млн в виде бонуса.

Алексис Бека-Бека является воспитанником «Кана» и может одинаково успешно выступать на позиции как полузащитника, так и защитника. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 27 встречах за «Кан» в Лиге 2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом, получив при этом девять предупреждений. На своём счету он имеет матчи за олимпийскую сборную Франции, а также за национальные команды до 17, до 18 и до 19 лет.