Сборная Новой Зеландии может отказаться от прозвища «все в белом»

Сборная Новой Зеландии рассматривает возможность отказа от прозвища «все в белом» (All Whites) на фоне борьбы с расовым неравенством и по причине возможных расистских коннотаций, сообщает RNZ.

Потенциальные изменения являются частью более широкого процесса, который запустила Футбольная ассоциация Новой Зеландии, чтобы соответствовать всем требованиям «культурной инклюзивности».

«Как и другие организации страны, новозеландский футбол находится на пути культурной инклюзивности. В рамках объявленного в прошлом году проекта по обеспечению устойчивого развития, мы проводим работу с заинтересованными сторонами и с людьми, не имеющими отношения к футболу, и изучаем все сферы, чтобы убедиться, что они подходят для достижения поставленной цели на 2021 год. Ещё слишком рано говорить о каких-либо результатах, но это важная часть работы, поскольку мы стремимся быть наиболее инклюзивным видом спорта в Новой Зеландии", — приводит издание заявление ассоциации.



Изначально новозеландская команда в основном носила форму с белыми футболками и чёрными шортами, но после выхода на поле в полностью белой игровой форме было придумано прозвище «все в белом». Новая Зеландия дважды играла в финальной стадии чемпионатов мира в 1982 году в Испании и в 2010 году в ЮАР, и оба раза выбывала на групповой этапе.