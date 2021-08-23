Сборная Новой Зеландии может отказаться от прозвища «все в белом»

Сборная Новой Зеландии рассматривает возможность отказа от прозвища «все в белом» (All Whites) на фоне борьбы с расовым неравенством и по причине возможных расистских коннотаций, сообщает RNZ.
Потенциальные изменения являются частью более широкого процесса, который запустила Футбольная ассоциация Новой Зеландии, чтобы соответствовать всем требованиям «культурной инклюзивности».
«Как и другие организации страны, новозеландский футбол находится на пути культурной инклюзивности. В рамках объявленного в прошлом году проекта по обеспечению устойчивого развития, мы проводим работу с заинтересованными сторонами и с людьми, не имеющими отношения к футболу, и изучаем все сферы, чтобы убедиться, что они подходят для достижения поставленной цели на 2021 год. Ещё слишком рано говорить о каких-либо результатах, но это важная часть работы, поскольку мы стремимся быть наиболее инклюзивным видом спорта в Новой Зеландии", — приводит издание заявление ассоциации.
Изначально новозеландская команда в основном носила форму с белыми футболками и чёрными шортами, но после выхода на поле в полностью белой игровой форме было придумано прозвище «все в белом». Новая Зеландия дважды играла в финальной стадии чемпионатов мира в 1982 году в Испании и в 2010 году в ЮАР, и оба раза выбывала на групповой этапе.
- 23 августа 2021
-
20:47
-
20:45
-
20:27
-
20:14
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:53
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38