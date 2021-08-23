Первый канал покажет в прямом эфире матчи сборной России с Хорватией и Кипром
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Первый канал покажет в прямом эфире матчи отборочного цикла ЧМ-2022, в которых сборная России встретится с национальными командами Хорватии и Кипра.
- Матч Россия – Хорватия пройдёт 1 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.
- Встреча Кипр – Россия запланирована на 4 сентября. Начало игры – в 19:00 мск.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября). Также соперниками россиян по группе H являются сборные Словении и Словакии.
Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
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