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Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре

Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре
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Пресс-служба РФС опубликовала график подготовки сборной России к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

27 августа (пятница)
12:00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

28 августа (суббота)
19:00 Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15). По окончании тренировки — общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроком.

29 августа (воскресенье)
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

30 августа (понедельник)
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

31 августа (вторник)
16:45. Предыгровая пресс-конференция на стадионе «Лужники». Москва (Валерий Карпин и один игрок).
17:45 Тренировка на стадионе «Лужники». Москва (открыта для СМИ с 17:45 до 18:00).

1 сентября (среда)
21:45. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия. БСА «Лужники» (Москва).

2 сентября (четверг)
11:00. Восстановительная тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

3 сентября (пятница)
10:00. Вылет в аэропорт г. Ларнака.
18:15. Предыгровая пресс-конференция на стадионе ГСП. Никосия (Валерий Карпин и один игрок).
19:00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15).

4 сентября (суббота)
19:00. Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр — Россия. Стадион ГСП (Никосия, Кипр).

5 сентября (воскресенье)
11:00 Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (закрыта для СМИ).
15:00. Вылет в Москву.

6 сентября (понедельник)
Предыгровая пресс-конференция (Валерий Карпин и один игрок).
Тренировка (открыта для СМИ первые 15 минут).

7 сентября (вторник)
21:45. Отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Мальта. Стадион «Открытие Арена» (Москва).

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