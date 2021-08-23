Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре

Пресс-служба РФС опубликовала график подготовки сборной России к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.
Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).
27 августа (пятница)
12:00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
28 августа (суббота)
19:00 Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15). По окончании тренировки — общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроком.
29 августа (воскресенье)
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
30 августа (понедельник)
18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
31 августа (вторник)
16:45. Предыгровая пресс-конференция на стадионе «Лужники». Москва (Валерий Карпин и один игрок).
17:45 Тренировка на стадионе «Лужники». Москва (открыта для СМИ с 17:45 до 18:00).
1 сентября (среда)
21:45. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия. БСА «Лужники» (Москва).
2 сентября (четверг)
11:00. Восстановительная тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).
3 сентября (пятница)
10:00. Вылет в аэропорт г. Ларнака.
18:15. Предыгровая пресс-конференция на стадионе ГСП. Никосия (Валерий Карпин и один игрок).
19:00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15).
4 сентября (суббота)
19:00. Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр — Россия. Стадион ГСП (Никосия, Кипр).
5 сентября (воскресенье)
11:00 Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (закрыта для СМИ).
15:00. Вылет в Москву.
6 сентября (понедельник)
Предыгровая пресс-конференция (Валерий Карпин и один игрок).
Тренировка (открыта для СМИ первые 15 минут).
7 сентября (вторник)
21:45. Отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Мальта. Стадион «Открытие Арена» (Москва).
- 23 августа 2021
-
20:47
-
20:45
-
20:27
-
20:14
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:53
-
19:33
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:44
-
18:32
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:11
-
18:05
-
18:03
-
17:51
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:24
-
16:52
-
16:27
-
16:22
-
16:19
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38