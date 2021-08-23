Стал известен график подготовки сборной России к отборочным матчам ЧМ-2022 в сентябре

Пресс-служба РФС опубликовала график подготовки сборной России к сентябрьским отборочным матчам ЧМ-2022.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести матчи отборочного турнира чемпионата мира — 2022 с национальными командами Хорватии (1 сентября), Кипра (4 сентября) и Мальты (7 сентября).

27 августа (пятница)

12:00. Сбор команды в УТЦ «Новогорск».

18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

28 августа (суббота)

19:00 Тренировка УТЦ «Новогорск» (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15). По окончании тренировки — общение в микст-зоне с Валерием Карпиным и игроком.

29 августа (воскресенье)

18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

30 августа (понедельник)

18:00. Тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

31 августа (вторник)

16:45. Предыгровая пресс-конференция на стадионе «Лужники». Москва (Валерий Карпин и один игрок).

17:45 Тренировка на стадионе «Лужники». Москва (открыта для СМИ с 17:45 до 18:00).

1 сентября (среда)

21:45. Отборочный матч ЧМ-2022. Россия — Хорватия. БСА «Лужники» (Москва).

2 сентября (четверг)

11:00. Восстановительная тренировка УТЦ «Новогорск» (закрыта для СМИ).

3 сентября (пятница)

10:00. Вылет в аэропорт г. Ларнака.

18:15. Предыгровая пресс-конференция на стадионе ГСП. Никосия (Валерий Карпин и один игрок).

19:00. Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (открыта для СМИ с 19:00 до 19:15).

4 сентября (суббота)

19:00. Отборочный матч ЧМ-2022 Кипр — Россия. Стадион ГСП (Никосия, Кипр).

5 сентября (воскресенье)

11:00 Тренировка на стадионе ГСП. Никосия (закрыта для СМИ).

15:00. Вылет в Москву.

6 сентября (понедельник)

Предыгровая пресс-конференция (Валерий Карпин и один игрок).

Тренировка (открыта для СМИ первые 15 минут).

7 сентября (вторник)

21:45. Отборочный матч ЧМ-2022 Россия — Мальта. Стадион «Открытие Арена» (Москва).