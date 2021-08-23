«Ницца»: нет сомнений, что действия представителей «Марселя» привели к драке с фанатами

«Ницца» на своём официальном сайте опубликовала заявление по поводу прерванного матча с «Марселем».

«Ницца» вместе с мажоритарными акционерами и президентом Жан-Пьером Ривером считает неприемлемыми инциденты с забрасыванием игроков бутылками в дерби. Любые так называемые фанаты, признанные виновными в причастности к этим инцидентам, заслуживают самого сурового наказания. Организация болельщиков Populaire Sud через своих представителей, которые встретились с Жан-Пьером Ривером и Жюльеном Фурнье в понедельник, также резко осудила участников.



Столкнувшись с постоянно растущим числом инцидентов, связанных с попаданием предметов на поле во Франции и за рубежом, «Ницца» повторяет, что уже поднимала вопрос с руководством стадиона «Альянц Ривьера» о необходимости установки защитной сетки на определённых участках стадиона. Клуб даже выходит за рамки своей роли арендатора и согласен профинансировать установку сетки, но столкнулся с инертностью руководства стадиона на протяжении последних двух лет. Теперь же клуб ожидает, что действия будут предприняты в кратчайшие сроки.



Что касается вторжения фанатов на поле, «Ницца» подтверждает своё мнение о роли, которую сыграл марсельский клуб. Игроки «Марселя», тренеры, сотрудники, директора и сотрудники службы безопасности были катализаторами событий в течение всего матча. Игроки «Ниццы» и тренер Кристоф Галтье должны были постараться как можно больше успокоить ситуацию, что они и сделали.



Хотя ничто не может оправдать действия нескольких лиц, виновных в бросании бутылок на поле, нет никаких сомнений в том, что именно позиция и действия нескольких сотрудников «Марселя» привели к тому, что ситуация вышла из-под контроля. Прежде всего два опытных игрока «Марселя» не справились с эмоциями и бросили предметы прямо в толпу зрителей. Затем один из помощников тренера Хорхе Сампаоли пересёк поле, чтобы атаковать и ударить болельщика, что, конечно, не следовало делать. Пострадавший остаётся в больнице.

Затем Джастин Клюйверт и Жан-Клер Тодибо подверглись необоснованному нападению со стороны сотрудника службы безопасности «Марселя». Нельзя упускать из виду провокационные действия нескольких футболистов «Марселя» в первом тайме, которые только усилили напряжённость. «Ницца» решительно осуждает все действия, которые стали решающими факторами в эскалации столь ужасных инцидентов», — говорится в заявлении «Ниццы».