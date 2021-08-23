Борис Ротенберг высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лично я не против отмены лимита на легионеров. Но нужно понять, как это сделать безболезненно, чтобы российский футбол ещё больше не пострадал. Конечно, конкуренция — это всегда хорошо. Давно сложилось мнение, что наши местные российские футболисты не хотят конкурировать и быть выше легионеров. Но здесь палка о двух концах. Не хочется, чтобы такое серьёзное решение ударило по нашим академиям и школам.

Нужно выработать правильную систему, которая будет качественно подпитывать весь наш российский футбол молодыми футболистами, а также правильно выстраивать конкуренцию с легионерами. Поэтому всем нам нужно понять, как правильно выстроить эту систему. А так, я с большим доверием и с позитивом отреагировал на сегодняшние слова Александра Дюкова по теме лимита», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».