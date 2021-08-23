Защитник «Спартака» Жиго может перейти в «Лион»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах игрока заинтересован «Лион», информирует в своём «твиттере» журналист Игнасио Женуарди.
По сведениям источника, «Лион» уже сделал запрос в «Спартак» по поводу возможного трансфера Жиго.
Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2022 года.
В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65). В новом сезоне РПЛ Жиго провёл 4 матча и не отметился результативными действиями.
Ранее СМИ активно связывали Самуэля Жиго с итальянским «Торино», который, как сообщается, продолжает вести переговоры со «Спартаком».
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