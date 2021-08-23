Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севилья» на последних минутах вырвала победу у «Хетафе»

«Севилья» на последних минутах вырвала победу у «Хетафе»
Комментарии

В матче 2-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на третьей минуте добавленного к матчу времени. Прошла передача на ход форварду Рафаэлю Миру, он вошёл в левую часть штрафной, пробил низом мимо Давида Сории, попал в штангу — а на рикошет от неё первым успел Эрик Ламела, низом пославший мяч в опустевшие ворота.

Видео гола Эрика Ламелы

«Севилья» в двух матчах набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу испанской Примеры. «Хетафе» (0) находится на 18-й строчке. Отметим, что последние пять матчей между «Севильей» и «Хетафе» завершились победами команды из Андалусии.

Испания - Примера. 2-й тур
23 августа 2021, понедельник. 21:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 1
Севилья
Севилья
0:1 Ламела – 90+3'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021