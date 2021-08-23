«Милан» начал новый сезон с победы над «Сампдорией»
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В матче 1-го тура итальянской Серии А «Милан» переиграл «Сампдорию». Встреча проходила на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 1:0.
На 9-й минуте матча единственный гол забил нападающий миланской команды Браим Диас, ему ассистировал защитник Давиде Калабрия. В составе «Милана» дебютировали вратарь Мик Меньян, защитник Алессандро Флоренци и нападающий Оливье Жиру.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ему помогали ассистенты Сержио Рангетти и Джованни Баччини. Резервный арбитр — Маттео Гарильо.
В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. «Сампдория» (52) оказалась на девятом месте. В предыдущем матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.
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