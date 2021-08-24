Глава РФС рассказал о стратегии развития российского футбола

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о стратегии развития футбола в стране.

«У нас есть стратегия развития до 2030 года. У нас есть программы развития детско-юношеского футбола, дорожные карты и так далее. Все документы долгосрочного планирования. Мы по ним работаем. Что касается формата чемпионата, то он давно не менялся. Нельзя говорить, что мы постоянно проводим какие-то изменения. Лимит на легионеров меняется часто. Последние были всего полтора года назад. Искренне считаю, что нынешний лимит наиболее оптимальный и эффективный. Но в данном случае, когда мы говорим про лимит, мы просто двигаем джойстик по этой шкале. Кардинально ничего не меняли. Сейчас мы предлагаем кардинально новый подход регулирования легионеров у нас в чемпионате.

Нет ничего плохого в том, что наши игроки начнут уезжать в зарубежные чемпионаты. Тренерской школы у нас в данный момент нет. Есть российские тренеры. Школа предполагает наличие последователей, идей, подходов, философии, убеждения, принципов. Дальше идёт процесс творческого развития. И всё это приводит к каким-то новым идеям, есть последователи. У нас много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы они действовали и верили в одну философию. Можно говорить о немецкой школе, итальянской. У нас была советская, когда наши тренеры влияли на развитие футбола по всему миру. Нам надо создавать нашу школу тренеров. Мы создали академию РФС, разработаны десятки программ по подготовке специалистов», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».