Глава РФС рассказал о влиянии агентов на футбол в России

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о влиянии агентов на футбол в стране и на регулирование агентской отрасли.
«Что касается агентов и их влияния, то они влияют. Наш футбол настолько же агентский, насколько он является таковым в Европе и мире. Их влияние может быть и положительным, и негативным. Хотелось бы, чтобы они действовали больше по формату долгосрочного планирования развития игрока, а не действовали по принципу здесь и сейчас.
Сейчас мы вводим обязательные экзамены, вводим качественные принципы работы агентов. В академии РФС эта программа тоже будет. Важно, чтобы родители игроков тоже знали, как можно общаться с агентами. Что является законным, а что нет. Повысили до 16 лет возрастной ценз, после которого молодые игроки могут подписывать агентские контракты», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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