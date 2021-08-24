Дюков: уровень клубного футбола России остался в нулевых годах

Президент РФС Александр Дюков высказался на тему уровня сборной России и клубного футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Три года назад наша сборная занимала 49-е место, сейчас мы 41-е. Если использовать определение «падение» — оно не слишком правильное. Мы неудачно выступили на Евро, это факт, но если посмотреть на историю российского футбола, откатиться на 30 лет назад и попытаться посчитать наши достижения — победа над Францией, успех на Евро-2008 и успех на ЧМ-2018. Можно говорить о вспышках, но на протяжении какого-то отрезка мы не можем выступать стабильно.

К сожалению, это закономерность. Для того чтобы успешно выступать на протяжении какого-то периода времени, мало быть лидерами по стадионам и большим аренам. Мы должны быть в лидерах по массовости, подготовке тренеров и полях с манежами. По этим показателям мы середняки. По этим пунктам работа не то чтобы ведётся, она уже подходят к реализации. Запущено несколько стратегических программ, которые нас выведут в лидеры, и мы сможем рассчитывать на стабильное выступление.

Понятное дело, что реформы в детско-юношеском футболе потребуют времени. Но если говорить о быстрых результатах, то нам его может дать профессиональный футбол. Большинство игроков нашей сборной играют в РПЛ, и когда главный тренер получает игроков из клубов, а через несколько дней матч — важно их состояние, насколько они готовы играть в современный футбол. У нас есть определённые основания для озабоченности.

Я не говорю о деградации, если говорить о клубном футболе, мы остались где-то в нулевых годах. Европейский футбол ушел вперед, 8-10 лет назад, к испанскому футболу начали добавлять новые элементы. Появились новаторы из числа тренеров, они начали применять прессинг, контр-прессинг. Всё это поменяло футбол, он стал интенсивнее. Мы, к сожалению, своевременно не отреагировали на это. Вот мы и имеем ситуацию, когда даже средние чемпионаты уходят вперёд нас. Чтобы их догнать, очень важна роль тренеров и спортивных директоров. Нужно менять тренировочный процесс, критически смотреть на стиль, который проповедуют наши клубы», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».