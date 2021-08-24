«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Лестер»

Сегодня, 23 августа, «Вест Хэм Юнайтед» встретился с «Лестер Сити». Матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершился разгромной победой «молотобойцев» со счётом 4:1. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Майклом Оливером из Нортумберленда.

Счёт в матче на 26-й минуте открыл полузащитник «Вест Хэма» Пабло Форнальс.

Видео гола Форнальса

На 40-й минуте «Лестер» усугубил своё положение, оставшись в меньшинстве — красную карточку получил Айосе Перес.

Видео удаления Переса

На 56-й минуте преимущество хозяев удвоил Мохамед Саид Бенрахма, ассистировал ему Майкл Антонио.

Видео гола Бенрахма

На 69-й минуте «Лестер» отыграл один мяч усилиями Юри Тилеманса.

Видео гола Тилеманса

Но решающее слово в матче оказалось за форвардом «Вест Хэма» Майклом Антонио, который благодаря голам на 80-й и 84-й минуте оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу хозяев.

Видео первого гола Антонио

Видео второго гола Антонио

«Вест Хэм» на старте сезона обыграл «Ньюкасл» со счётом 4:2. «Лестер» стартовал с победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0). Таким образом, в активе «молотобойцев» 6 очков после двух туров, у «лис» — 3 очка.