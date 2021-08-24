Дюков: детские тренеры в России должны получать больше

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о необходимости увеличения финансирования детско-юношеских школ.
«Детско-юношеский футбол важен — он закладывает фундаментальные изменения. Детские тренеры — это тоже очень важно. Можно иметь блестящую инфраструктуру, но очень важно, кто работает с детьми. Тренеры должны получать больше — в этом направлении мы будем вести работу. Детско-юношеские спортивные школы находятся на балансах регионов: зарплаты платят школы. Но если говорить о создании региональных детских футбольных центров — к созданию которых мы имеем отношение — то, возможно, мы пойдём по пути доплаты для тренеров, которые будут работать в этих центрах.
Кроме оплаты труда, очень важна мотивация. Если взять детско-юношеские спортивные школы и посмотреть, какое финансирование получают школы и тренеры… Это финансирование очень часто определяется успехами и результатами выступления команд: это мотивирует наших детских тренеров не к тому, чтобы развивать индивидуальные качества того или иного игрока — они с юного возраста готовят команды, которые играют в мужской футбол на результат, где лишь бы сыграть надёжно и лишний раз в обыгрыш идти не надо. Это не способствует развитию игроков. Для того чтобы изменить систему мотивации и тренеры начали получать свою зарплату в зависимости от того, каких игроков подготовили, мы совместно с Минспорта пытаемся реализовать проект по изменению системы оценки эффективности работы тренеров в командных видах спорта», — сказал Дюков в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
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