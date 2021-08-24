Власти временно закрыли фанатскую трибуну «Ниццы»

Префект департамента Приморские Альпы объявил о закрытии южной трибуны домашнего стадиона «Ниццы» после инцидентов в матче с «Марселем».

«Столкнувшись с серьёзностью произошедших инцидентов, не дожидаясь санкций, которые должна принять Профессиональная футбольная лига (LFP), префект Приморских Альп принял сегодня вечером следующее решение: закрыть южную трибуну, на которой произошли инциденты, на следующие четыре домашних матча», — приводит Le Matin заявление префектуры.

Также сообщается, что в рамках расследования был задержан и взят под стражу один из участников инцидента.

Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.