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«Осасуна» поделила очки с «Сельтой», голкипер гостей отразил пенальти в стиле Акинфеева

«Осасуна» поделила очки с «Сельтой», голкипер гостей отразил пенальти в стиле Акинфеева
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В матче 2-го тура испанской Примеры «Осасуна» сыграла вничью с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 0:0.

Игровое преимущество в матче было на стороне памплонской команды, однако хозяева не сумели выйти вперёд в счёте. На 58-й минуте полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия не реализовал пенальти — голкипер гостей Матиас Дитуро ногой отразил мяч, летевший по центру ворот.

Видео сейва Матиаса Дитуро

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.

В прошлом сезоне «Осасуна» набрала 44 очка и заняла 11-е место в таблице Примеры. «Сельта» (53) стала восьмой.

Испания - Примера. 2-й тур
23 августа 2021, понедельник. 23:00 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 0
Сельта
Виго
Комментарии
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