«Осасуна» поделила очки с «Сельтой», голкипер гостей отразил пенальти в стиле Акинфеева
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В матче 2-го тура испанской Примеры «Осасуна» сыграла вничью с «Сельтой». Встреча проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне и завершилась со счётом 0:0.
Игровое преимущество в матче было на стороне памплонской команды, однако хозяева не сумели выйти вперёд в счёте. На 58-й минуте полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия не реализовал пенальти — голкипер гостей Матиас Дитуро ногой отразил мяч, летевший по центру ворот.
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хавьером Альберола Рохасом. Ассистенты — Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный арбитр — Антонио Монтер Соланс.
В прошлом сезоне «Осасуна» набрала 44 очка и заняла 11-е место в таблице Примеры. «Сельта» (53) стала восьмой.
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