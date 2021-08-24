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«Такое себе предложение». Жена Дюпина — о возможной отмене лимита на легионеров

«Такое себе предложение». Жена Дюпина — о возможной отмене лимита на легионеров
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Анастасия Дюпина, жена российского голкипера «Рубина» Юрия Дюпина, отреагировала на информацию о возможной отмене лимита на легионеров.

«Ну такое себе предложение» – написала Дюпина в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне чемпионата России Дюпин принял участие в пяти матчах, в которых пропустил 3 гола и в двух матчах отстоял на ноль.

Ранее стало известно, что большинство клубов выступили на совещании лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.

Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира. Сегодня, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.

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