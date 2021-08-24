Основной голкипер «Шахтера» не поможет команде в ответном матче с «Монако» в ЛЧ

Основной вратарь «Шахтёра» Анатолий Трубин не сможет помочь команде в ответном матче раунде плей-офф отбора Лиги чемпионов с «Монако», сообщаетт елеканалы Футбол 1/ Футбол 2/Футбол 3».

Как сообщает источник, голкипер получил повреждение мениска и пропустит не менее 1,5 месяцев. Место в воротах «Шахтёра» займет голкипер Андрей Пятов.

Ответная встреча «Шахтёра» с «Монако» пройдёт на стадионе «Металлист» в Харькове 25 августа. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов. Проигравший отправится в Лигу Европы. В первом матче донецкая команда победила со счётом 1:0.

В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов «Монако» прошёл пражскую «Спарту» (2:0, 3:1). «Шахтёр» оказался сильнее «Генка» (2:1, 2:1).