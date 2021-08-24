«ПСЖ» предложил Килиану Мбаппе контракт по схеме 5+1

«Пари Сен-Жермен» стал рассматривать вариант продажи нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на RMC Sport.

По данным источника, это произошло после того, как француз в очередной раз отклонил предложение «ПСЖ» о продлении контракта. Парижане предлагали Мбаппе контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон, а также увеличенную зарплату.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

В новом сезоне Лиги 1 Мбаппе забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 3 играх.