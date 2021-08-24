Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Национальная команда Аргентины объявила заявку на три матча отборочной стадии к чемпионату мира 2022 года в Катаре, которые пройдут в сентябре.
В список вошли 30 футболистов, в том числе и нападающий Лионель Месси.
Посмотреть запись можно в «твиттере» сборной Аргентины.
Сборная Аргентины в сентябре встретится с Венесуэлой, Бразилией и Боливией. Матчи пройдут 3, 5 и 10 сентября соответственно.
На данный момент сборная Аргентины занимает второе место в своей группе, набрав 12 очков. От лидирующей Бразилии команда отстаёт на 6 очков.
Напомним, 10 августа Месси стал игроком «ПСЖ», заключив с клубом двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон. До этого аргентинец с 2005 года защищал цвета «Барселоны». На данный момент Лионель ещё не дебютировал за французский клуб.
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