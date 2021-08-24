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«Коринтианс» сделал предложение по Виллиану. «Арсенал» готов отпустить его бесплатно

«Коринтианс» сделал предложение по Виллиану. «Арсенал» готов отпустить его бесплатно
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33-летний бразильский полузащитник лондонского «Арсенала» Виллиан близок к тому, чтобы покинуть клуб в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Согласно информации источника, наибольший интерес к игроку проявляет бразильский «Коринтианс», который уже отправил официальное предложение по нему. В свою очередь, сам Виллиан желает продолжить карьеру в Европе, однако и вариант с «Коринтиансом» является привлекательным для него. При этом, «Арсенал» готов отпустить его бесплатно с целью экономии на его зарплате.

В прошлом сезоне Виллиан принял участие в 37 встречах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и семью результативными передачами.

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