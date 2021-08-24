«Милан» вышел в лидеры топ-5 чемпионатов Европы по количеству выездных побед в 2021 году

«Милан» под руководством Стефано Пиоли, стартовавший с гостевой победы над «Сампдорией» (1:0) в чемпионате Италии сезона-2021/2022, отметился важным статистическим достижением по итогам этого матча, сообщает Opta Paolo в «Твиттере».

Эта выездная победа стала 11-й в нынешнем календарном году в чемпионате Италии. По этому показателю клубу удалось сравняться с лидерами топ-5 европейских чемпионатов 2021 года, которыми являются испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити».

Напомним, в матче с «Сампдорией» на 9-й минуте матча единственный гол забил нападающий миланской команды Браим Диас, ему ассистировал защитник Давиде Калабрия. В составе «Милана» дебютировали вратарь Мик Меньян, защитник Алессандро Флоренци и нападающий Оливье Жиру.

В прошлом сезоне «Милан» занял второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 79 очков. «Сампдория» (52) оказалась на девятом месте. В предыдущем матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.