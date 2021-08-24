19-летний новичок «Ювентуса» Кайо Жорже выбыл на месяц из-за травмы

19-летний бразильский новичок туринского «Ювентуса» Кайо Жорже не сможет помочь своей новой команде в ближайший месяц из-за полученного повреждения бедра, сообщает Football Italia.

В течение нескольких дней ожидается официальное объявление клуба результатов медицинского обследования игрока. Однако, отмечается, что его появление в строю до конца сентября считается маловероятным.

2 августа «Сантос» объявил о договорённости с «Ювентусом». В нынешнем сезоне Кайо Жорже принял участие в 27 встречах за «Сантос» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт Жорже с «Сантосом» истекал 31 декабря 2021 года.



Напомним, в матче 1-го тура чемпионата Италии «Ювентус» не сумел обыграть «Удинезе» (2:2).