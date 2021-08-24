Обзор матча «Хетафе» — «Севилья», в котором всё решил гол Ламелы в компенсированное время

Вчера, в понедельник, 23 августа, в матче 2-го тура испанской Примеры «Севилья» переиграла «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на третьей минуте добавленного к матчу времени. Прошла передача на ход форварду Рафаэлю Миру, он вошёл в левую часть штрафной, пробил низом мимо Давида Сории, попал в штангу — а на рикошет от неё первым успел Эрик Ламела, низом пославший мяч в опустевшие ворота.
«Чемпионат» представляет вашему вниманию видеообзор матча «Хетафе» — «Севилья».
«Севилья» в двух матчах набрала 6 очков и возглавила турнирную таблицу испанской Примеры. «Хетафе» (0) находится на 18-й строчке. Отметим, что последние пять матчей между «Севильей» и «Хетафе» завершились победами команды из Андалусии.
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