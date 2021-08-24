«Интер» провёл переговоры с «Торино» по Белотти. В Турине желают за игрока € 20–22 млн

Вчера, в понедельник, 23 августа, спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта провёл встречу с президентом «Торино» касательно возможного перехода 27-летнего нападающего туринского клуба и сборной Италии Андреа Белотти. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Как отмечает источник, на этой встрече «Торино» выдвинул свои условия по игроку – это € 20–22 млн и различные бонусы. В это же время «Интер» рассматривает возможность подписания Хоакина Корреа из римского «Лацио», который знаком Симоне Индзаги по работе в этом клубе.
Ранее сообщалось, что фаворитом на замену ушедшему Ромелу Лукаку является форвард «Аталанты» Дуван Сапата, однако сейчас этот переход кажется маловероятным.
В минувшем сезоне 27-летний Белотти принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле после выхода на замену, а в одной игре остался в запасе. При этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.
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