Модель готова выкупить салфетку со слезами Месси, чтобы позировать с ней обнажённой

Каталонская модель журнала Playboy Луана Сандин сделала предложение в размере $ 600 тыс. за салфетку со слезами звёздного аргентинского форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси с прощальной пресс-конференции в качестве игрока «Барселоны», чтобы позировать с ней обнажённой. Об этом сообщает Daily Star.
«Я предложила $ 600 тыс., чтобы заполучить этот платок Месси, после чего реклама исчезла. Объявление было прекращено без предоставления дополнительной информации об исходе этого дела, поэтому мы не знаем, купил ли её кто-нибудь или рекламодатель отказался от данной идеи. В любом случае, я надеюсь, у меня получилось», — цитирует Сандин британское издание.
Отмечается, что ранее модель позировала на обложке Playboy в футболке «Барселоны». Выпуск Playboy Africa, в котором она позировала, разлетелся с прилавков, и сообщалось, что продажи выросли на 50% именно из-за футболки сине-гранатовых.
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