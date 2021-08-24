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Спасения Алисона, де Хеа и Лено — в подборке лучших сейвов 2-го тура чемпионата Англии

Спасения Алисона, де Хеа и Лено — в подборке лучших сейвов 2-го тура чемпионата Англии
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию подборку из пяти наиболее ярких сейвов второго тура чемпионата Англии.

В подборку вошли спасения как от звёздных вратарей – бразильца Алисона Бекера в матче «Ливерпуль» — «Бёрнли» (2:0), Давида де Хеа в игре «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» (1:1) и Бернда Лено в центральной встрече этого тура «Арсенал» — «Челси» (0:2), так и от менее именитых голкиперов, таких как Иллан Меслье, защищавший ворота «Лидса» в игре с «Эвертоном» (2:2), и Дэвид Райа из «Брентфорда» в матче с «Кристал Пэлас» (0:0).

Ранее на «Чемпионате» был представлен видеоролик с лучшими забитыми мячами второго тура чемпионата Англии, куда вошли голы Садио Мане, Дэнни Ингса, Рияда Мареза и Риса Джеймса.

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