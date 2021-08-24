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Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно найти мужа

Президент Танзании заявила, что футболисткам сложно найти мужа
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Президент Республики Танзания Самия Сулуху во время приёма мужской сборной по футболу до 23 лет высказалась о женской футбольной национальной команде.

«Если мы пригласим их в этот зал и выстроим в ряд, то тех, у кого из них плоская грудь, вы можете перепутать с мужчинами. Видимо, семейная жизнь для них лишь мечта. Я знаю, что в команде есть замужние девушки, но некоторые из них, наверное, никогда не выйдут замуж», – приводит слова главы государства BBC.

Заявления Сулуху были раскритикованы в оппозиционных феминистических кругах, где подобные заявления посчитали унизительными для женщин всего мира.

Напомним, Сулуху — первая в истории женщина, руководящая Танзанией.

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Источник: BBC

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