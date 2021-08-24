Сергей Семак рассказал о стагнации российского футбола

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался на тему стагнации российского футбола и необходимости реформ.
«Реформы назревают. Ситуация в российском футболе сложная. Уровень РПЛ стоит на определённом уровне, при том, что в других клубах, в других чемпионатах этот уровень растёт. Все прекрасно понимают, что лига не зарабатывает столько, сколько хотелось бы — даже в сравнении с другими чемпионатами.
Разделение Премьер-Лиги на четыре группы я немного не понимаю, скорее против этого, чем за. Чем меньше известных команд будет приезжать в другие регионы, тем интерес к футболу будет ниже. В Голландии и Бельгии всегда заполненные трибуны, интерес к футболу большой, зрители ходят на матчи с любыми клубами. В России немного по-другому устроено, и вопрос, по какому пути мы будем развиваться. Популяризация футбола — один сценарий, экономический интерес — другие выводы и другие решения», — приводит слова Семака «РБК-Спорт».
- 24 августа 2021
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