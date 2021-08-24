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Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов

Семак объяснил завышенные зарплаты российских футболистов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по поводу завышенных зарплат российских футболистов и возможного введения потолка зарплат.

«Созданы такие условия, которые позволяют футболистам зарабатывать те деньги, которые платят клубы. Если сравнивать со средними европейскими зарплатами, то, конечно, зарплата в РПЛ завышена в соотношении с качеством игрока. Так происходит во многих странах, где есть лимит, где есть определённые ограничения. Так было и в Китае, где местным игрокам платили большие деньги, так же и в России. Все понимают эту ситуацию. Российские игроки зачастую зарабатывают гораздо больше из-за наличия российского паспорта.

Я против потолка зарплат. Его сложно контролировать, и всегда найдётся вариант, как в той или иной степени его обойти», — приводит слова Семака «РБК-Спорт».

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