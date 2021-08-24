Тьерри Анри высказался о будущем Килиана Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе.



«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно бесконечно рассуждать. Он забивает голы. Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в Париже. Увидим, что случится в будущем. Но разве он кого-то не уважает? Я этого не видел», – приводит слова Анри Get French Football News.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.