Тьерри Анри высказался о будущем Килиана Мбаппе

Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри поделился мнением о будущем Килиана Мбаппе.
«Я не знаю, что происходит с Мбаппе. Всегда можно бесконечно рассуждать. Он забивает голы. Игрок выполняет условия своего контракта, не делает ничего плохого и выкладывается на поле. Как я часто говорю, имея дело с исключительным игроком, мы всегда ищем что-то плохое, какие-то мелочи. Я надеюсь, что он останется в Париже. Увидим, что случится в будущем. Но разве он кого-то не уважает? Я этого не видел», – приводит слова Анри Get French Football News.
Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
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