«Лион» намерен подписать Азмуна до конца лета

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Над приобретением игрока работает «Лион», информирует Foot Mercato.

По сведениям источника, «ткачи» продолжают на регулярной основе контактировать с окружением Сердара Азмуна, дабы оформить переход игрока до конца летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 иранец уже забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах РПЛ.