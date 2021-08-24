Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» намерен подписать Азмуна до конца лета

«Лион» намерен подписать Азмуна до конца лета
Комментарии

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Над приобретением игрока работает «Лион», информирует Foot Mercato.

По сведениям источника, «ткачи» продолжают на регулярной основе контактировать с окружением Сердара Азмуна, дабы оформить переход игрока до конца летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Азмун готов перейти в «Лион», однако сумма трансфера может стать серьёзным препятствием. «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн. Интерес к иранцу также приписывали «Наполи», «Лацио», «Роме», «Фенербахче», «Вильярреалу», «Байеру» и «Интеру».

Азмун защищает цвета «Зенита» с 2019 года, а до этого выступал за «Рубин» и «Ростов». В сборную Ирана вызывается с 2014 года. В минувшем сезоне форвард провёл 24 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 19 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи. В сезоне-2021/2022 иранец уже забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах РПЛ.

Новость по теме
Шакири перешёл из «Ливерпуля» в «Лион» за € 6 млн плюс бонусы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021