Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал, за какую модель лимита на легионеров он выступает.

«Всегда был и остаюсь за лимит. Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев. Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать. Изначально я был за формат «10+15», но раз приняли другой формат, пусть он работает дальше, давайте остановимся и подождём. Решение этого вопроса должно проходить при всестороннем обсуждении. С участием тренеров, ветеранов, которые лучше меня в футболе разбираются. И вместе с принятием решения должно быть строгое правило: «Всё, этот вопрос на пять лет закрыт!» — цитирует Иванова «Советский Спорт».