В Англии назвали основных кандидатов, которые могут сменить Артету в «Арсенале»
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Лондонский «Арсенал» крайне неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ – 2 матча, 2 поражения. Кроме того, впервые за 26 лет «канониры» не примут участия в еврокубках. В связи с этим участились разговоры о возможной отставке Микеля Артеты.
Как информирует издание Daily Express, на смену Артеты у руля «Арсенала» претендуют шесть специалистов:
- Паулу Фонсека (последнее место работы – «Рома»);
- Антонио Конте (последнее место работы – «Интер»);
- Эдди Хау (последнее место работы – «Борнмут»);
- Брендан Роджерс (нынешнее место работы – «Лестер Сити»);
- Ральф Хазенхюттль (нынешнее место работы – «Саутгемптон»);
- Роберто Мартинес (нынешнее место работы – сборная Бельгии).
В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 28 августа в Манчестере, начало – в 14:30 мск.
Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
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