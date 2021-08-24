В Англии назвали основных кандидатов, которые могут сменить Артету в «Арсенале»

Лондонский «Арсенал» крайне неудачно стартовал в новом сезоне АПЛ – 2 матча, 2 поражения. Кроме того, впервые за 26 лет «канониры» не примут участия в еврокубках. В связи с этим участились разговоры о возможной отставке Микеля Артеты.

Как информирует издание Daily Express, на смену Артеты у руля «Арсенала» претендуют шесть специалистов:

Паулу Фонсека (последнее место работы – «Рома»);

(последнее место работы – «Рома»); Антонио Конте (последнее место работы – «Интер»);

(последнее место работы – «Интер»); Эдди Хау (последнее место работы – «Борнмут»);

(последнее место работы – «Борнмут»); Брендан Роджерс (нынешнее место работы – «Лестер Сити»);

(нынешнее место работы – «Лестер Сити»); Ральф Хазенхюттль (нынешнее место работы – «Саутгемптон»);

(нынешнее место работы – «Саутгемптон»); Роберто Мартинес (нынешнее место работы – сборная Бельгии).

В следующем туре АПЛ лондонский «Арсенал» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 28 августа в Манчестере, начало – в 14:30 мск.

Напомним, Артета возглавил «Арсенал» в 2019 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.