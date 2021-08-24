Источник: Кунья перейдёт в «Атлетико». Игроком интересовался «Зенит»

Нападающий футбольного клуба «Герта» Матеус Кунья продолжит карьеру в испанской Примере. Об этом в своём «твиттере» сообщает журналист Макс Билефельд.

«Принципиальное соглашение между футбольным клубом «Герта» и мадридским «Атлетико» о трансфере Матеуса Куньи достигнуто. Руководство «Герты» получило от испанцев € 30 млн, хотя договор ещё не подписан. «Эвертон» пытался помешать сделке в последние часы, но игрок предпочёл переехать в Испанию», — написал журналист в социальной сети.

В минувшем сезоне игрок провёл в Бундеслиге 27 матчей, в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. До этого Кунья выступал за швейцарский «Сьон» и клуб «РБ Лейпциг».

Ранее к игроку проявлял интерес петербургский «Зенит».