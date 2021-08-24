Карпин: у тренерства и отцовства много общего. В семье у меня трое детей, в футболе — 25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что хотел бы проводить больше времени с семьёй, а также провёл параллель между детьми и футболистами.

«Хочу проводить больше времени с семьей: детьми, женой. Это в глобальном плане. С детьми эмоции абсолютно другие, не рабочие. Ты не думаешь ни о чём, когда находишься с детьми, это помогает отключить голову. Не помогает собраться с мыслями или настроиться, просто тебя уводит в сторону от твоих так называемых проблем.

Между тренерством и отцовством есть много общего. Здесь у меня трое детей, а там – 25», — сказал Карпин в документальном фильме «Валера, верим!»

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.