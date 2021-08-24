Карпин: у тренерства и отцовства много общего. В семье у меня трое детей, в футболе — 25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что хотел бы проводить больше времени с семьёй, а также провёл параллель между детьми и футболистами.
«Хочу проводить больше времени с семьей: детьми, женой. Это в глобальном плане. С детьми эмоции абсолютно другие, не рабочие. Ты не думаешь ни о чём, когда находишься с детьми, это помогает отключить голову. Не помогает собраться с мыслями или настроиться, просто тебя уводит в сторону от твоих так называемых проблем.
Между тренерством и отцовством есть много общего. Здесь у меня трое детей, а там – 25», — сказал Карпин в документальном фильме «Валера, верим!»
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 24 августа 2021
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:23
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:26
-
08:32
-
08:30
-
08:06
-
07:43
-
07:22
-
07:00
-
06:47
-
06:23
-
06:09
-
05:54
-
05:42
-
05:21
-
04:59
-
04:48
-
04:25
-
04:13
-
03:50
-
03:37
-
02:28