Карпин: я не баловень судьбы, который сидит, а ему сверху всё падает

Главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что считает себя трудолюбивым человеком.
«Вспоминая себя в детстве — это стремление быть номером один во всём, начиная от спорта и заканчивая оценками в первом классе. Это стремление и страсть двигали с самого детства… Все ходили с девочками гулять или в кино, а я шёл на тренировку.
Могу сказать, что я не баловень судьбы, который сидит, а ему сверху всё падает. Всё, что доставалось мне, доставалось через пот и кровь: начиная от личной жизни и заканчивая спортивной.
Чего хотел бы пожелать? Чтобы все были здоровы. Чтобы коронавируса не было и вернулась жизнь в нормальное русло. А всего остального мы добьёмся», — сказал Карпин в документальном фильме «Валера, верим!»
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 24 августа 2021
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