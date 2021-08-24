«Из-за любой мелочи могу взорваться». Валерий Карпин рассказал о своём характере

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своём характере и в частности вспыльчивости.

«Вывести из равновесия меня может всё что угодно — начиная от пробки на дороге. Если я в каком-то блаженном настроении, это не выведет, а если в более заведённом состоянии, то любая мелочь… просто могу взорваться.

Если мы проиграли, мне хочется разорвать всех, не давать никому руку, никого не поздравлять. Не люблю и не умею проигрывать, но приходится совладать с собой», — сказал Карпин в документальном фильме «Валера, верим!»

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.