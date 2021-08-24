Клопп прокомментировал слухи о переходе Холанда в «Ливерпуль»

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал выступление Эрлинга Холанда.



«Конечно, при таком выдающемся таланте существует опасность. У этого парня природная сила. Когда во время празднования он ударил мячом в землю, думаю, там осталась вмятина. Он злится, когда команда пропускает? Если команда пропускает, значит, в атаке уже что-то сделали не так. Об этом он тоже должен думать в таких ситуациях. Но он ещё совсем молод, Эрлинг будет развиваться. Рано или поздно о нём заговорят в больших клубах. Я не знаю, будет ли это уже в следующем году, но тогда «Дортмунду» придётся всеми силами удерживать его. Интерес «Ливерпуля»? Он просто очень привлекательный игрок. Мне очень нравится его энергия на поле. Он впишется в состав большинства команд», – цитирует Клоппа Bild.