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Клопп прокомментировал слухи о переходе Холанда в «Ливерпуль»

Клопп прокомментировал слухи о переходе Холанда в «Ливерпуль»
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Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал выступление Эрлинга Холанда.

«Конечно, при таком выдающемся таланте существует опасность. У этого парня природная сила. Когда во время празднования он ударил мячом в землю, думаю, там осталась вмятина. Он злится, когда команда пропускает? Если команда пропускает, значит, в атаке уже что-то сделали не так. Об этом он тоже должен думать в таких ситуациях. Но он ещё совсем молод, Эрлинг будет развиваться. Рано или поздно о нём заговорят в больших клубах. Я не знаю, будет ли это уже в следующем году, но тогда «Дортмунду» придётся всеми силами удерживать его. Интерес «Ливерпуля»? Он просто очень привлекательный игрок. Мне очень нравится его энергия на поле. Он впишется в состав большинства команд», – цитирует Клоппа Bild.

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