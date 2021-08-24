Килиан Мбаппе назвал себя звездой

Нападающий футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поделился мыслями о своей игре.



«Считаю ли я себя звездой? Да, считаю. Если лицо человека встречается по всему миру, это так. Быть звездой – это вопрос статуса, но это не делает меня лучше других. В футболе высокого уровня никто не сделает тебе скидку и не скажет, что ты способен на что-то. Эго и любовь к себе – это не прихоть звезд. Это готовность превзойти себя и сделать всё возможное, говорить себе: я лучший. Должны ли игроки быть друзьями? Нет. Как и пекарю не надо дружить с другими пекарями. Для побед не нужно каждый день ужинать с партнёрами по команде», – цитирует Мбаппе Esquire.com.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.