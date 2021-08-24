Кукуян: арбитры — как сапёры. Идёшь, всё замечательно, но одна ошибка — и тебя нет

Арбитр Павел Кукуян рассказал о сложности судейской судьбы и посетовал на непостоянство всеобщего признания арбитров.
«Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться шестнадцатым. И пик это или не пик… В нашей профессии, как у сапёров: ты идёшь, всё замечательно, но одна ошибка — ты взорвался и тебя нет. И то, что было там, за тобой, неважно. Никто не вспомнит, был ты лучшим, вторым, третьим, пятым. Мне нравится выражение «золотая середина». Лучше всегда быть в серединке, незаметным, но долго», — приводит слова Кукуяна официальный сайт РФС.
Напомним, арбитр Павел Кукуян дисквалифицирован на два матча из-за грубых ошибок, которые он допустил во встрече 3-го тура РПЛ «Рубин» — «Ахмат» (2:1). В 6-м туре чемпионата России Кукуян сможет вернуться к работе.
- 24 августа 2021
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